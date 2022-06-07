Çanakkale Ticaret Borsası - Haberler

Çanakkale Ticaret Borsası'nda luna pirincin kilogramı ortalama 10,13 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Pirinç (luna) Kg 10,13 HTS Buğday (kırık) Kg 2,25 HTS İnek sütü Kg 6,49 MTS Koyun sütü Kg 8,50 MTS Keçi sütü Kg 6,00 MTS Zeytinyağı (sızma) Litre 56,00 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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