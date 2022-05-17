Çanakkale Ticaret Borsası - Haberler

Çanakkale Ticaret Borsası
AA - Burak Akay - Ekonomi
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Çanakkale Ticaret Borsası'nda luna pirincin kilogramı ortalama 11,46 liradan satıldı.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda luna pirincin kilogramı ortalama 11,46 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Pirinç (luna)
|Kg
|11,46
|HTS
|Buğday (kırık)
|Kg
|4,66
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|5,62
|MTS
|Koyun sütü
|Kg
|8,19
|MTS
|Keçi sütü
|Kg
|5,64
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Litre
|54,86
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Burak Akay - Ekonomi
Çanakkale, Ticaret, Buğday, Pirinç, Ekonomi, Haberler
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