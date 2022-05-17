Çanakkale Ticaret Borsası - Haberler

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Çanakkale Ticaret Borsası

AA - Burak Akay - Ekonomi
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Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası'nda luna pirincin kilogramı ortalama 11,46 liradan satıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda luna pirincin kilogramı ortalama 11,46 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Pirinç (luna)Kg11,46HTS
Buğday (kırık)Kg4,66HTS
İnek sütüKg5,62MTS
Koyun sütüKg8,19MTS
Keçi sütüKg5,64MTS
Zeytinyağı (sızma)Litre54,86MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale, Ticaret, Buğday, Pirinç, Ekonomi, Haberler

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