Çanakkale Ticaret Borsası
AA - Burak Akay - Ekonomi
Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik buğdayın kilogramı ortalama 5,60 liradan satıldı.
Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik buğdayın kilogramı ortalama 5,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Buğday (yemlik)
|Kg
|5,60
|HTS
|Elma (sanayi tipi)
|Kg
|2,81
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|5,50
|MTS
|Koyun sütü
|Kg
|8,50
|MTS
|Keçi sütü
|Kg
|6,00
|MTS
|Gümüş balığı
|Kg
|5,75
|MTS
|Çam odunu
|Ton
|1,35
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Burak Akay - Ekonomi
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