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Çanakkale Ticaret Borsası

AA - Burak Akay - Ekonomi
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik buğdayın kilogramı ortalama 5,60 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik buğdayın kilogramı ortalama 5,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Buğday (yemlik) Kg5,60HTS
Elma (sanayi tipi)Kg2,81HTS
İnek sütüKg5,50MTS
Koyun sütüKg8,50MTS
Keçi sütüKg6,00MTS
Gümüş balığıKg5,75MTS
Çam odunuTon1,35MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Burak Akay - Ekonomi

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