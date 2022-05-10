Çanakkale Ticaret Borsası
AA - Burak Akay - Ekonomi
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Çanakkale Ticaret Borsasında çeltiğin kilogramı ortalama 10,95 liradan satıldı.
ÇELTİK, KONYA (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında çeltiğin kilogramı ortalama 10,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Çeltik
|Kg
|10,95
|HTS
|Pirinç (Osmancık)
|Kg
|15,66
|HTS
|Buğday (kırmızı)
|Kg
|4,95
|MTS
|Kuru soğan
|Kg
|2,29
|MTS
|Sarımsak
|Kg
|3,67
|MTS
|Patates
|Kg
|3,79
|MTS
|İnek sütü
|Kg
|5,57
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Burak Akay - Ekonomi
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