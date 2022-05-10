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Çanakkale Ticaret Borsası

AA - Burak Akay - Ekonomi
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Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında çeltiğin kilogramı ortalama 10,95 liradan satıldı.

ÇELTİK, KONYA (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında çeltiğin kilogramı ortalama 10,95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
ÇeltikKg10,95HTS
Pirinç (Osmancık)Kg15,66HTS
Buğday (kırmızı)Kg4,95MTS
Kuru soğanKg2,29MTS
SarımsakKg3,67MTS
PatatesKg3,79MTS
İnek sütüKg5,57MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale, Ticaret, Pirinç, Çeltik, Ekonomi, Haberler

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