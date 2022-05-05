Çanakkale Ticaret Borsası
AA - Burak Akay - Ekonomi
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Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,30 liradan satıldı.
Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|5,30
|HTS
|Yumurta
|Adet
|1,75
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|25,21
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|4,52
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|5,73
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Burak Akay - Ekonomi
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