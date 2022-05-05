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Çanakkale Ticaret Borsası

AA - Burak Akay - Ekonomi
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Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,30 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg5,30HTS
YumurtaAdet1,75HTS
Zeytinyağı (ham)Kg25,21MTS
İnek sütüLitre4,52MTS
Keçi sütüLitre5,73MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale, Ticaret, Yumurta, Arpa, Ekonomi, Haberler

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