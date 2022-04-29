Çanakkale Ticaret Borsası
AA - Burak Akay - Ekonomi
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Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 4 liradan satıldı.
ÇELTİK, KONYA (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 4 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|4,00
|MTS
|Çeltik
|Kg
|10,58
|MTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|33,20
|MTS
|Domates
|Kg
|15,00
|MTS
|Biber
|Kg
|30,00
|MTS
|Elma (sanayi tipi)
|Kg
|2,63
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|4,63
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|5,01
|MTS
AA / Burak Akay - Ekonomi
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