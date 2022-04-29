Çanakkale Ticaret Borsası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale Ticaret Borsası

AA - Burak Akay - Ekonomi
 - Güncelleme:
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 4 liradan satıldı.

ÇELTİK, KONYA (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 4 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg4,00MTS
ÇeltikKg10,58MTS
Zeytinyağı (ham)Kg33,20MTS
DomatesKg15,00MTS
BiberKg30,00MTS
Elma (sanayi tipi)Kg2,63MTS
İnek sütüLitre4,63MTS
Keçi sütüLitre5,01MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale, Ticaret, Çeltik, Arpa, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title