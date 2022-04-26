Çanakkale Ticaret Borsası
AA - Burak Akay - Ekonomi
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Çanakkale Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 4,85 liradan satıldı.
Çanakkale Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 4,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Buğday
|Kg
|4,85
|MTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|37,50
|MTS
|Buğday (kırık)
|Kg
|2,25
|HTS
|Pirinç kepeği
|Kg
|0,75
|HTS
|Pirinç kavuzu
|Kg
|0,11
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Burak Akay - Ekonomi
Zeytinyağı, Çanakkale, Ticaret, Buğday, Ekonomi, Haberler
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