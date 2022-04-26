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Çanakkale Ticaret Borsası

AA - Burak Akay - Ekonomi
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Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 4,85 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 4,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
BuğdayKg4,85MTS
Zeytinyağı (ham)Kg37,50MTS
Buğday (kırık)Kg2,25HTS
Pirinç kepeğiKg0,75HTS
Pirinç kavuzuKg0,11HTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Burak Akay - Ekonomi

Zeytinyağı, Çanakkale, Ticaret, Buğday, Ekonomi, Haberler

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