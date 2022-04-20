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Çanakkale Ticaret Borsası

AA - Burak Akay - Ekonomi
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Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası'nda aşurelik buğdayın kilogramı ortalama 4,75 liradan satıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda aşurelik buğdayın kilogramı ortalama 4,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Buğday (aşurelik)Kg4,75HTS
Zeytinyağı (ham)Kg39,59HTS
PatatesKg0,70MTS
Yaş üzümKg3,47MTS
Keçi sütüLitre5,00MTS
Süzme balKg37,19MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Burak Akay - Ekonomi

Zeytinyağı, Çanakkale, Ticaret, Buğday, Ekonomi, Haberler

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