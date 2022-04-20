Çanakkale Ticaret Borsası
AA - Burak Akay - Ekonomi
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Çanakkale Ticaret Borsası'nda aşurelik buğdayın kilogramı ortalama 4,75 liradan satıldı.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda aşurelik buğdayın kilogramı ortalama 4,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|4,75
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|39,59
|HTS
|Patates
|Kg
|0,70
|MTS
|Yaş üzüm
|Kg
|3,47
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|5,00
|MTS
|Süzme bal
|Kg
|37,19
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Burak Akay - Ekonomi
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