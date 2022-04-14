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Çanakkale Ticaret Borsası

AA - Burak Akay - Ekonomi
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında ham zeytinyağının kilogramı ortalama 34 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında ham zeytinyağının kilogramı ortalama 34 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Zeytinyağı (ham)Kg34,00MTS
BuğdayKg4,50MTS
Bulgur (pilavlık)Kg14,00HTS
PirinçKg19,50HTS
YumurtaAdet1,40HTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Burak Akay - Ekonomi

Ekonomi, Haberler

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