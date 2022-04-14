Çanakkale Ticaret Borsası
AA - Burak Akay - Ekonomi
Çanakkale Ticaret Borsasında ham zeytinyağının kilogramı ortalama 34 liradan satıldı.
Çanakkale Ticaret Borsasında ham zeytinyağının kilogramı ortalama 34 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|34,00
|MTS
|Buğday
|Kg
|4,50
|MTS
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|14,00
|HTS
|Pirinç
|Kg
|19,50
|HTS
|Yumurta
|Adet
|1,40
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Burak Akay - Ekonomi
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