Çanakkale Ticaret Borsası
AA - Burak Akay - Ekonomi
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Çanakkale Ticaret Borsasında ham zeytinyağının kilogramı ortalama 32,46 liradan satıldı.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında ham zeytinyağının kilogramı ortalama 32,46 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|32,46
|MTS
|Çeltik
|Kg
|7,96
|MTS
|Buğday (yemlik)
|Kg
|3,91
|HTS
|Pirinç (baldo)
|Kg
|12,30
|HTS
|Mısır (yemlik)
|Kg
|3,00
|HTS
|İnek sütü
|Litre
|4,70
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Burak Akay - Ekonomi
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