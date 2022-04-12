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Çanakkale Ticaret Borsası

AA - Burak Akay - Ekonomi
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Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında ham zeytinyağının kilogramı ortalama 32,46 liradan satıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında ham zeytinyağının kilogramı ortalama 32,46 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Zeytinyağı (ham)Kg32,46MTS
ÇeltikKg7,96MTS
Buğday (yemlik)Kg3,91HTS
Pirinç (baldo)Kg12,30HTS
Mısır (yemlik)Kg3,00HTS
İnek sütüLitre4,70HTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Burak Akay - Ekonomi

Hamster Coin, Zeytinyağı, Çanakkale, Ticaret, Ekonomi, Haberler

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