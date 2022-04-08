Çanakkale Ticaret Borsası
AA - Burak Akay - Ekonomi
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Çanakkale Ticaret Borsasında ham zeytinyağının kilogramı ortalama 46,31 liradan satıldı.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında ham zeytinyağının kilogramı ortalama 46,31 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (lira)
|Satış türü
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|46,31
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|4,60
|MTS
|Buğday (yemlik)
|Kg
|2,97
|MTS
|Yaprak tütün
|Kg
|5,20
|HTS
|Yumurta
|Adet
|0,57
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Burak Akay - Ekonomi
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