Çanakkale Ticaret Borsası
AA - Burak Akay - Ekonomi
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Çanakkale Ticaret Borsası'nda ham zeytinyağının kilogramı ortalama 37 liradan satıldı.
Çanakkale Ticaret Borsası'nda ham zeytinyağının kilogramı ortalama 37 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|37,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|4,63
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|5,00
|MTS
|Arpa (ithal)
|Kg
|2,51
|HTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|16,00
|HTS
|Yumurta
|Adet
|0,87
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Burak Akay - Ekonomi
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