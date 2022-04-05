Çanakkale Ticaret Borsası
AA - Burak Akay - Ekonomi
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Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik buğdayın kilogramı ortalama 4,90 liradan satıldı.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik buğdayın kilogramı ortalama 4,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Buğday (yemlik)
|Kg
|4,90
|MTS
|Zeytin yağı (ham)
|Kg
|37,13
|HTS
|Pirinç kepeği
|Kg
|4,30
|HTS
|Pirinç (kırık)
|Kg
|2,97
|HTS
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|4,93
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Burak Akay - Ekonomi
Çanakkale, Ticaret, Zeytin, Buğday, Ekonomi, Haberler
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