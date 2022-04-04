Çanakkale Ticaret Borsası
AA - Burak Akay - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 3,50 liradan satıldı.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 3,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|3,50
|MTS
|Buğday
|Kg
|4,80
|MTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|10,40
|HTS
|Tavuk (piliç eti)
|Kg
|20,95
|HTS
|Ciğer (tavuk)
|Kg
|10,43
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Burak Akay - Ekonomi
Çanakkale, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500