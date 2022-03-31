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Çanakkale Ticaret Borsası

AA - Burak Akay - Ekonomi
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Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında elmanın kilogramı ortalama 4,39 liradan satıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında elmanın kilogramı ortalama 4,39 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
Arpa (yemlik)Kg4,10MTS
Yaprak tütünKg29,86MTS
Elma Kg4,39MTS
ArmutKg4,59MTS
Buğday unu5 Kg33,51HTS
İnek sütüKg4,64MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale, Ticaret, Tütün, Arpa, Ekonomi, Haberler

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