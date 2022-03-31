Çanakkale Ticaret Borsası
AA - Burak Akay - Ekonomi
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Çanakkale Ticaret Borsasında elmanın kilogramı ortalama 4,39 liradan satıldı.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında elmanın kilogramı ortalama 4,39 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|4,10
|MTS
|Yaprak tütün
|Kg
|29,86
|MTS
|Elma
|Kg
|4,39
|MTS
|Armut
|Kg
|4,59
|MTS
|Buğday unu
|5 Kg
|33,51
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|4,64
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Burak Akay - Ekonomi
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