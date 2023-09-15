Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, yangın sonrası çalışmalarını 2024 yılına kadar tamamlayacak

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çanakkale'de meydana gelen orman yangınları sonrasında yapılan çalışmaları 2024 yılına kadar bitirmeyi planladıklarını ve 1 milyon 500 bin fidan dikeceklerini açıkladı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çanakkale'de 16 Temmuz ve 22 Ağustos meydana gelen orman yangınları sonrasındaki sahadaki çalışmalarını 2024 yılı sonuna kadar bitirmeyi planladıklarını, söz konusu alana 1 milyon 500 bin fidan dikeceklerini söyledi.

Enver Demirci, Orman Bölge Müdürlüğünün Dardanos Yerleşkesi'nde düzenlediği basın toplantısında, il genelinde yaşanan orman yangınları sonrası yürütülen çalışmaları anlattı.

Bölgede ilk büyük yangının 16 Temmuz'da çıktığını ve 2 bin 840 hektarlık alanın yandığını hatırlatan Demirci, o yangında rüzgarın şiddetli, nemin düşük ve yerleşim yerleriyle iç içe olmasından kaynaklanan önemli sıkıntılar yaşandığını bildirdi.

Çanakkale'de Damyeri mevkisinde 22 Ağustos'ta başlayan yangının şehri tehdit ettiğini anımsatan Demirci, söz konusu yangında can kaybının olmadığını hatırlattı.

Demirci, her iki yangında 3 bin 890 hektarlık alanın zarar gördüğünü aktararak, bununla ilgili tespit çalışmalarına başladıklarını belirtti.

"Vatandaşların zararını en kısa sürede karşılayacağız"

Yangından sonra yürütülen çalışmalara değinen Demirci, şöyle devam etti:

"Orman köylerinde hayvan zararı, arıcıların zararı oldu. Bununla ilgili bir çalışma başlattık. Orman köyünde oturup, köyün nüfusuna kayıtlı olup hak edenlerin tespitleri yapıldı. 14 büyükbaş hayvan, 106 küçükbaş hayvan, 160 arı kovanı için 1 milyon 415 bin 700 liralık zarar söz konusu. Hibe olarak, zarar gören vatandaşların zararını en kısa sürede karşılayacağız. Onay aşamasında."

Enver Demirci, yangından sonra saha içinde her türlü tedbiri aldıklarını, ekiplerin nöbet sistemiyle sahaları kontrol ettiğini dile getirdi.

Kızılkeçili ve Damyeri yangınları sonrası toplam 60 km yeni yol yaptıklarını aktaran Demirci, şu değerlendirmede bulundu:

"5 dozer, 5 ekskavatör arazide çalışma halinde. Yangında zarar gören ağaçların tespiti için 14 mühendis, 20 muhafaza memuru ve 65 işçi ile sahada çalışmalar devam ediyor. Yanan ağaçları alandan uzaklaştırarak arazi hazırlıklarına başlayacağız. İlk fidanımızı 11 Kasım'da dikmeye başlayacağız. Tüm sahadaki çalışmaları 2024 yılı sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Yanan alanlar içinde 731 hektarı tabii yöntemlerle ağaçlandıracağız, 25 bin kilogram tohum atacağız. 2 bin 964 hektarlık sahada suni yöntemlerle ormanlarımızın yeniden gençleştirilmesini tamamlamış olacağız. 1 milyon 500 bin fidan dikeceğiz. 195 hektar alan tabiatı korunarak muhafazaya bırakılacak."

40 bin hektarlık sahada, YARDOP çalışmaları başlatıldı

Demirci, 195 hektarlık alanda sahanın taşlık ve kayalık olması nedeniyle korumaya bırakılarak, doğal yöntemlerle tekrar orman olması için tüm teknik müdahaleleri yapacaklarını bildirdi.

Bölgede yanan ziraat arazilerinin bulunduğunu hatırlatan Demirci, şunları kaydetti:

"Bunun dış çevresinde, yanma potansiyeli alanlar vardı. Bu da 40 bin hektarlık sahada, bölgemize bağlı 12 orman mühendisi arkadaşımız Yangına Dayanıklı Orman Kurma Projesi (YARDOP) çalışmalarını başlattı. Özellikle yerleşim yerlerinde bir daha ciddi sıkıntı yaşanmaması için köylerin etrafında bir koruma bandı oluşturulması, yapraklı türler dikilerek köylerimizi yangına karşı daha korumalı bir duruma getirmek için projelendirme çalışmaları başladı. Ağaçlandırma çalışmaları sonucunda bu projeyi tamamlamış olacağız."

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci, 2023 yılında il genelinde 114 orman yangını çıktığını, 4 bin 260 hektarlık alanın zarar gördüğünü sözlerine ekledi.