Çanakkale Merkezli NaraXR, 5G Eğitimi Dönüşümünde Öncü Olmayı Hedefliyor

NaraXR'ın kurucu ortağı Zafer Karadayı, 5G teknolojisi için geliştirdikleri eğitim uygulamaları ile Türkiye'nin teknolojik dönüşümünü hızlandıracaklarını ifade etti. Ülkede bu hafta yapılan 5G ihalesi ile teknolojiye yatırımlar artarken, NaraXR Anadolu'dan 5G projelerine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Çanakkale merkezli yazılım geliştirme şirketi NaraXR'ın Kurucu Ortağı Zafer Karadayı, özellikle eğitim alanındaki uygulamalarla 5G kullanımının yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

5G teknolojisinin ülkede yaygın şekilde kullanılması amacıyla çalışmalar tüm hızıyla sürerken bu teknoloji için bu hafta kritik bir ihale yapıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen 5G ihalesinde, üç operatör 11 frekans için kıyasıya yarıştı ve verilen tekliflerin toplam tutarı 3,5 milyar doları aştı.

Bu teknolojinin geliştirilmesi ve kullanılması için sadece operatörler ve devlet kurumları değil, başka özel firmalar da çözümler üretiyor.

5G için çalışan şirketlerin büyük bir bölümü İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde yoğunlaşırken Çanakkale merkezli yazılım geliştirme şirketi NaraXR da 5G için uygulamalar geliştiriyor.

Şirketin kurucu ortağı Zafer Karadayı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin teknolojik olarak bir dönüşümün başında olduğunu söyledi.

Kendilerinin 2019'un başından bu yana 5G yolculuğunda aktif rol aldıklarını dile getiren Karadayı, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de üç operatörle de çalışan, onlarla pek çok use case (kullanım senaryosu) geliştiren bir girişimiz. Özellikle eğitimin 5G sonrası dönüşümünü planlayarak buna uygun AR-GE çalışmaları yapıyoruz. Bizi farklı kılan bir özelliğimiz de İstanbul ve Ankara'nın dışında Anadolu'nun bir şehrinden, Çanakkale'den, yerli 5G teknolojileri için çalışan bir girişim olmamız. Bu, bizim için de ayrı bir gurur vesilesi. 5G teknolojilerinin yerli ve milli olması konusunun Anadolu'ya da yayıldığı ve oralardan da destek olunduğunun göstergesi."

"Eğitimin dönüşümü iki yıl içerisinde çok hızlanacak"

Karadayı, bugüne kadar pek çok uygulama gerçekleştirdiklerini belirterek 5G ve sonrası dönem için öncelikle eğitim sonrasında sağlık ve endüstri gibi alanlarda daha deneyimsel ve 5G'yi anlamlı hale getiren teknolojiler geliştirdiklerini bildirdi.

En çok eğitimle ilgili çalışmalar yürüttüklerini anlatan Karadayı, mesleki eğitim, K12 olarak da bilinen ilk orta ve lise eğitimlerinde beceri temelli örnek uygulamalar geliştirdiklerini belirtti.

Karadayı, sanatın dönüşümü ve turizme yönelik projeler de hayata geçirdiklerinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Eğitimin dönüşümü iki yıl içerisinde çok hızlanacak. 5G'nin gelecek yıldan itibaren ülkemizde yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla beraber deneyimsel öğrenme dediğimiz yaşayarak öğrenmeyi, yeni nesil gözlük teknolojileriyle daha sık görüyor olacağız. Biz bu konuda hem Türkiye'de aktif rol almak hem de globalde yer edinmek istiyoruz. Uzun vadede 2030'la beraber 6G'ye doğru giden süreçte ise bu çok daha yaygınlaşacak ve eğitim hayatımızın yanında iş ve eğlence hayatımız tamamıyla bu teknolojilere odaklanacak. Biz de bugünden o günlerin teknolojilerini geliştirmeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
