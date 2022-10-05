Çanakkale haberleri: Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı ortalama 4,46 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Buğday (kırmızı) Kg 4,46 HTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 11,63 HTS Zeytinyağı (ham) Kg 54,24 HTS Zeytinyağı (sızma) Kg 64,29 HTS Yumurta Adet 1,57 HTS Saman Kg 1,30 MTS Kuzu göbeği mantarı Kg 61,33 MTS İnek sütü Litre 7,50 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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