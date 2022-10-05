Çanakkale haberleri: Çanakkale Ticaret Borsası
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Çanakkale ekonomi haberi: Çanakkale Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı ortalama 4,46 liradan satıldı.
Çanakkale Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı ortalama 4,46 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Buğday (kırmızı)
|Kg
|4,46
|HTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|11,63
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|54,24
|HTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|64,29
|HTS
|Yumurta
|Adet
|1,57
|HTS
|Saman
|Kg
|1,30
|MTS
|Kuzu göbeği mantarı
|Kg
|61,33
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|7,50
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi
Zeytinyağı Çanakkale Ekonomi Haberler
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