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Çanakkale haberleri: Çanakkale Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Çanakkale haberleri: Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale ekonomi haberi: Çanakkale Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı ortalama 4,46 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı ortalama 4,46 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Buğday (kırmızı)Kg4,46HTS
Ayçiçeği (yağlık)Kg11,63HTS
Zeytinyağı (ham)Kg54,24HTS
Zeytinyağı (sızma)Kg64,29HTS
YumurtaAdet1,57HTS
SamanKg1,30MTS
Kuzu göbeği mantarıKg61,33MTS
İnek sütüLitre7,50MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Zeytinyağı Çanakkale Ekonomi Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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