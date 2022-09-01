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Çanakkale haberleri | Çanakkale Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Çanakkale haberleri | Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale haberine göre Çanakkale Ticaret Borsası'nda beyaz peynirin kilogramı ortalama 98,47 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda beyaz peynirin kilogramı ortalama 98,47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Beyaz peynirKg98,47HTS
Arpa (yemlik)Kg5,69MTS
Buğday (yemlik)Kg6,00MTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg52,00MTS
İnek sütüLitre7,34MTS
Koyun sütüLitre9,99MTS
Keçi sütüLitre7,99MTS
Kuru soğanKg3,40MTS
PatatesKg3,64MTS
Zeytin (yağlık)Kg20,00MTS
KabakKg10,00MTS
DomatesKg7,68MTS
SalatalıkKg5,62MTS
BiberKg10,10MTS
ÇilekKg20,00MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Haberler

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