Çanakkale haberleri | Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası'nda beyaz peynirin kilogramı ortalama 98,47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Beyaz peynir Kg 98,47 HTS Arpa (yemlik) Kg 5,69 MTS Buğday (yemlik) Kg 6,00 MTS Zeytinyağı (yemeklik) Kg 52,00 MTS İnek sütü Litre 7,34 MTS Koyun sütü Litre 9,99 MTS Keçi sütü Litre 7,99 MTS Kuru soğan Kg 3,40 MTS Patates Kg 3,64 MTS Zeytin (yağlık) Kg 20,00 MTS Kabak Kg 10,00 MTS Domates Kg 7,68 MTS Salatalık Kg 5,62 MTS Biber Kg 10,10 MTS Çilek Kg 20,00 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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