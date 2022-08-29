Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Arpa (yemlik) Kg 6,32 HTS Buğday (yemlik) Kg 6,63 MTS Zeytinyağı (ham) Kg 47,24 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 53,00 MTS Zeytinyağı (yemeklik) Kg 50,00 MTS İnek sütü Litre 7,25 MTS Koyun sütü Litre 10,07 MTS Keçi sütü Litre 8,00 MTS Zeytin Kg 25,00 MTS Biber Kg 10,00 MTS Çilek Kg 14,32 MTS Kavun Kg 4,42 MTS Karpuz Kg 2,42 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Haberler ›› Ekonomi ›› Çanakkale haberleri... Çanakkale Ticaret Borsası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.