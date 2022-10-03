Çanakkale haberi... Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 11,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Ayçiçeği (yağlık) Kg 11,20 HTS Yumurta Tane 1,97 HTS Buğday Kg 5,50 MTS Çeltik Kg 11,88 MTS Domates Kg 2,49 MTS Biber Kg 3,44 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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