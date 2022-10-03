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Çanakkale haberi... Çanakkale Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Çanakkale haberi... Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale haberleri... Çanakkale Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 11,20 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 11,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Ayçiçeği (yağlık)Kg11,20HTS
YumurtaTane1,97HTS
BuğdayKg5,50MTS
ÇeltikKg11,88MTS
DomatesKg2,49MTS
BiberKg3,44MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Haberler

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