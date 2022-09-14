Çanakkale haberi: Çanakkale Ticaret Borsası
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Çanakkale haber... Çanakkale Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 12,11 liradan satıldı.
Çanakkale Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 12,11 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|12,11
|MTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|44,00
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|54,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|7,50
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|10,00
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|8,00
|MTS
Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi
Zeytinyağı Çanakkale Ekonomi Haberler
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