Çanakkale haberi: Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 12,11 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Ayçiçeği (yağlık) Kg 12,11 MTS Zeytinyağı (ham) Kg 44,00 MTS Zeytinyağı (yemeklik) Kg 54,00 MTS İnek sütü Litre 7,50 MTS Koyun sütü Litre 10,00 MTS Keçi sütü Litre 8,00 MTS

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