Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale haberi: Çanakkale Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Çanakkale haberi: Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale haber... Çanakkale Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 12,11 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 12,11 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Ayçiçeği (yağlık)Kg12,11MTS
Zeytinyağı (ham)Kg44,00MTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg54,00MTS
İnek sütüLitre7,50MTS
Koyun sütüLitre10,00MTS
Keçi sütüLitre8,00MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Zeytinyağı Çanakkale Ekonomi Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title