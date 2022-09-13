Çanakkale haberi: Çanakkale Ticaret Borsası
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Çanakkale yerel ekonomi haberine göre Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 18,54 liradan satıldı.
Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 18,54 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Pirinç (luna)
|Kg
|18,54
|HTS
|Pirinç (baldo)
|Kg
|24,00
|HTS
|Pirinç (cameo)
|Kg
|24,50
|HTS
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|12,89
|HTS
|Buğday (kırmızı)
|Kg
|6,00
|MTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|46,82
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|50,00
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|58,72
|MTS
|Domates
|Kg
|2,35
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|5,63
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|8,04
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|7,16
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi
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