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Çanakkale haberi: Çanakkale Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Çanakkale haberi: Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale yerel ekonomi haberine göre Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 18,54 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 18,54 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Pirinç (luna)Kg18,54HTS
Pirinç (baldo)Kg24,00HTS
Pirinç (cameo)Kg24,50HTS
Buğday (aşurelik)Kg12,89HTS
Buğday (kırmızı)Kg6,00MTS
Zeytinyağı (ham)Kg46,82MTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg50,00MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg58,72MTS
DomatesKg2,35MTS
İnek sütüLitre5,63MTS
Koyun sütüLitre8,04MTS
Keçi sütüLitre7,16MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Haberler

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