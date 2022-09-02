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Çanakkale haberi: Çanakkale Ticaret Borsası

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Çanakkale haberi: Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale haber: Çanakkale Ticaret Borsasında cumhuriyet cinsi buğdayın kilogramı ortalama 8,70 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında cumhuriyet cinsi buğdayın kilogramı ortalama 8,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Buğday (cumhuriyet)Kg8,70HTS
Zeytinyağı (sızma)Kg59,25MTS
İnek sütüLitre7,90MTS
Koyun sütüLitre10,00MTS
Keçi sütüLitre8,00MTS
Kuru börülceKg20,99MTS
Süzme balKg52,09MTS
Ayçiçeği (yağlık)Kg12,77MTS
KabakKg5,00MTS
DomatesKg8,28MTS
SarımsakKg4,00MTS
PatlıcanKg6,38MTS
SalatalıkKg5,47MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Cumhuriyet Çanakkale Ekonomi Haberler

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