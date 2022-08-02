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Çanakkale haberi! Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale haberi! Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale haberlerine göre Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,23 liradan satıldı.

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Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,23 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg6,23HTS
KanolaKg12,50HTS
Buğday (kırmızı)Kg6,45HTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg45,20MTS
İnek sütüLitre7,39MTS
Koyun sütüLitre9,84MTS
Keçi sütüLitre7,94MTS
YumurtaTane1,88MTS
DomatesKg9,69MTS
BiberKg10,20MTS
KayısıKg10,20MTS
ŞeftaliKg9,54MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Haberler

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