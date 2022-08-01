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Çanakkale haberi | Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale haberi | Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale haberleri... Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,34 liradan satıldı.

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Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,34 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg6,34HTS
Baldo pirinçKg23,37HTS
Kırık pirinçKg12,50HTS
KanolaKg13,25HTS
Buğday (kırmızı)Kg6,40HTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg45,37MTS
İnek sütüLitre7,24MTS
Koyun sütüLitre9,67MTS
Keçi sütüLitre7,63MTS
Kuru soğanKg1,25MTS
PatatesKg2,15MTS
KarpuzKg0,70MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Haberler

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