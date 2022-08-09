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Çanakkale haber! Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü 'Rojen' isimli tahıl gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Çanakkale haber! Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü 'Rojen' isimli tahıl gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale haberine göre İngiltere'ye gitmek üzere Ukrayna'dan hareket eden ve dün İstanbul Boğazı'ndan geçen 'Rojen' isimli gemi bugün Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

İngiltere'ye gitmek üzere Ukrayna'dan hareket eden ve dün İstanbul Boğazı'ndan geçen 'Rojen' isimli gemi bugün Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri sonucu 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' çerçevesinde İngiltere'ye gitmek üzere önceki akşam Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'ndan ayrılan 185 metre boyunda 31 metre genişliğinde 27785 gros ton ağırlığında 13 bin ton mısır yüklü Malta bayraklı 'Rojen' isimli gemi, dün İstanbul Boğazı'ndan geçti.

36 millik Çanakkale Boğazı'na bugün saat 12.00'da giriş yapan 'Rojen' isimli mısır yüklü gemi 13.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Boğazın manevrası ön güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen gemi, 'Dur Yolcu' sembolü ve Kilitbahir Kalesi önünden seyrederek Ege Denizi'ne doğru yol aldı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Çanakkale Boğazı Çanakkale Ukrayna Ekonomi Haberler

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