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Çanakkale haber... Çanakkale Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Çanakkale haber... Çanakkale Ticaret Borsası

Edinilen Çanakkale gelişmesine göre Çanakkale Ticaret Borsası'nda luna pirincin kilogramı ortalama 18,04 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda luna pirincin kilogramı ortalama 18,04 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Pirinç (luna)Kg18,04HTS
Pirinç (Osmancık)Kg19,50HTS
Pirinç (baldo)Kg24,50HTS
Pirinç (cameo)Kg11,88HTS
Buğday (yemlik kırmızı)Kg6,00HTS
Buğday (kırık)Kg2,50HTS
Pirinç kepeğiKg4,76HTS
Zeytinyağı (ham)Kg42,82MTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg58,48MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg58,00MTS
Ayçiçeği (yağlık)Kg11,00MTS
ZeytinKg27,00MTS
İnek sütüLitre7,43MTS
Koyun sütüLitre10,08MTS
Keçi sütüLitre8,00MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Haberler

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