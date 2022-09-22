Çanakkale haber! Çanakkale Ticaret Borsası
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Çanakkale habere göre Çanakkale Ticaret Borsası'nda kırmızı sert buğdayın kilogramı ortalama 7 liradan satıldı.
Çanakkale Ticaret Borsası'nda kırmızı sert buğdayın kilogramı ortalama 7 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Buğday (kırmızı sert)
|Kg
|7,00
|HTS
|Yonca
|Kg
|4,00
|MTS
|Zeytin
|Kg
|40,00
|MTS
|Patates
|Kg
|3,04
|MTS
|Soğan
|Kg
|2,93
|MTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|44,15
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|54,00
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|51,10
|MTS
|Domates
|Kg
|4,14
|MTS
|Salatalık
|Kg
|12,00
|MTS
|Biber
|Kg
|20,00
|MTS
|Şeftali
|Kg
|3,75
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi
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