Çanakkale haber... Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında orta tane pirincin kilogramı ortalama 27 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Pirinç (orta tane) Kg 27,00 HTS Buğday (un tipi) Kg 14,00 HTS Kuru fasulye (dermason) Kg 29,50 HTS Mercimek (yeşil) Kg 27,00 HTS Nohut Kg 27,00 HTS Zeytinyağı (ham) Kg 45,15 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 54,19 MTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 12,63 MTS Yumurta Adet 1,95 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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