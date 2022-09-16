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Çanakkale haber... Çanakkale Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Çanakkale haber... Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale ekonomi haberi: Çanakkale Ticaret Borsasında orta tane pirincin kilogramı ortalama 27 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında orta tane pirincin kilogramı ortalama 27 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Pirinç (orta tane)Kg27,00HTS
Buğday (un tipi)Kg14,00HTS
Kuru fasulye (dermason)Kg29,50HTS
Mercimek (yeşil)Kg27,00HTS
NohutKg27,00HTS
Zeytinyağı (ham)Kg45,15MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg54,19MTS
Ayçiçeği (yağlık)Kg12,63MTS
YumurtaAdet1,95MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

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