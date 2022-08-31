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Çanakkale haber! Çanakkale Boğazı adeta otoban gibi

Ekonomi Haberleri

Çanakkale haber! Çanakkale Boğazı adeta otoban gibi

Çanakkale ekonomi haberine göre Çanakkale Boğazı'ndan 2022 yılının ilk altı ayında 20 bin 953 gemi geçti.

Çanakkale Boğazı'ndan 2022 yılının ilk altı ayında 20 bin 953 gemi geçti. Boğazdan en çok gemi ise Şubat ayında geçti.

2022 yılının ilk 6 ayında Çanakkale boğazından 20 bin 953 gemi geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan istatistiklere göre, 2022 yılının ilk 6 ayında 11 bin 483 gemi ise kılavuz kaptan aldı. 200 metreden büyük gemi sayısı ise 3 bin 563 olarak açıklandı. Boğazdan en çok 3 bin 653 gemi ile şubat ayında geçiş oldu. En az ise 3 bin 289 gemi ile Mart ayında kullanıldı. İstatistiklere göre, Boğazdan geçen gemiler arasında genel kargo gemileri 7 bin 16 ile ilk sırayı aldı. İlk altı ayda toplamda 25 savaş gemisi ise Çanakkale Boğazı'ndan geçti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Çanakkale Boğazı Çanakkale Ekonomi Haberler

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