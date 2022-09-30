Çanakkale ekonomi haberleri | Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında sert kırmızı buğdayın kilogramı ortalama 6 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Buğday (sert kırmızı) Kg 6,00 HTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 11,20 HTS Zeytinyağı (ham) Kg 54,66 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 65,85 MTS İnek sütü Litre 7,35 MTS Koyun sütü Litre 10,00 MTS Keçi sütü Litre 8,00 MTS Kültür mantarı Kg 87,73 MTS Ayva Kg 5,00 MTS Domates Kg 5,00 MTS Çilek Kg 20,00 MTS Karpuz Kg 10,00 MTS Kavun Kg 15,00 MTS Bal kabağı Kg 7,00 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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