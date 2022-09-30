Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale ekonomi haberleri | Çanakkale Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Çanakkale ekonomi haberleri | Çanakkale Ticaret Borsası

Gelen Çanakkale haberine göre Çanakkale Ticaret Borsasında sert kırmızı buğdayın kilogramı ortalama 6 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında sert kırmızı buğdayın kilogramı ortalama 6 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Buğday (sert kırmızı)Kg6,00HTS
Ayçiçeği (yağlık)Kg11,20HTS
Zeytinyağı (ham)Kg54,66MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg65,85MTS
İnek sütüLitre7,35MTS
Koyun sütüLitre10,00MTS
Keçi sütüLitre8,00MTS
Kültür mantarıKg87,73MTS
AyvaKg5,00MTS
DomatesKg5,00MTS
ÇilekKg20,00MTS
KarpuzKg10,00MTS
KavunKg15,00MTS
Bal kabağıKg7,00MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Zeytinyağı Çanakkale Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title