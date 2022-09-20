Çanakkale ekonomi haberleri | Çanakkale Ticaret Borsası
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Çanakkale ekonomi haberi... Çanakkale Ticaret Borsasında orta tane pirincin kilogramı ortalama 25 liradan satıldı.
Çanakkale Ticaret Borsasında orta tane pirincin kilogramı ortalama 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Pirinç (orta tane)
|Kg
|25,00
|HTS
|Buğday (yarı sert ekmeklik)
|Kg
|6,00
|HTS
|Kuru fasulye (dermason)
|Kg
|35,00
|HTS
|Mercimek (yeşil)
|Kg
|28,00
|HTS
|Nohut (kalburaltı)
|Kg
|26,00
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|53,30
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|55,30
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|52,14
|MTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|10,85
|MTS
|Patates
|Kg
|1,26
|MTS
|Soğan
|Kg
|1,09
|MTS
|Zeytin
|Kg
|40,00
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi
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