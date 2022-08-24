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Çanakkale ekonomi haberleri... Çanakkale Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Çanakkale ekonomi haberleri... Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale haberler... Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 17,12 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 17,12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Pirinç (Luna)Kg17,12HTS
Buğday yarmasıKg9,33HTS
ŞeftaliKg6,55MTS
İnek sütüLitre7,40MTS
Koyun sütüLitre10,00MTS
Keçi sütüLitre8,00MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg55,00MTS
Zeytinyağı (ham)Kg45,00MTS
SamanKg1,72MTS
YoncaKg4,00MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Haberler

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