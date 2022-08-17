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Çanakkale ekonomi haberleri: Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale ekonomi haberleri: Çanakkale Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Edinilen Çanakkale gelişmesine göre Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,32 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg6,32HTS
Buğday (ekmeklik)Kg6,15HTS
YoncaKg4,00MTS
Mısır silajıKg1,20MTS
İnek sütüLitre7,00MTS
Koyun sütüLitre10,00MTS
Keçi sütüLitre8,00MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Haberler

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