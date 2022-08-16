Çanakkale ekonomi haberleri... Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Arpa (yemlik) Kg 6,32 HTS Pirinç (luna) Kg 18,50 HTS Pirinç (Osmancık) Kg 24,00 HTS Pirinç (baldo) Kg 23,75 HTS Buğday (aşurelik) Kg 11,86 HTS Buğday kepeği Kg 2,30 HTS Zeytinyağı (yemeklik) Kg 54,00 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 57,00 MTS Çilek Kg 13,90 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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