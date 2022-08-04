Çanakkale ekonomi haberleri... Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında kanolanın kilogramı ortalama 13,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Kanola Kg 13,15 HTS Arpa (yemlik) Kg 6,12 HTS Buğday (yemlik) Kg 6,22 HTS Yumurta Tane 1,57 HTS Buğday (kırmızı) Kg 6,39 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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