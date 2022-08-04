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Çanakkale ekonomi haberleri... Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale ekonomi haberleri... Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale habere göre Çanakkale Ticaret Borsasında kanolanın kilogramı ortalama 13,15 liradan satıldı.

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Çanakkale Ticaret Borsasında kanolanın kilogramı ortalama 13,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
KanolaKg13,15HTS
Arpa (yemlik)Kg6,12HTS
Buğday (yemlik)Kg6,22HTS
YumurtaTane1,57HTS
Buğday (kırmızı)Kg6,39MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Haberler

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