Çanakkale ekonomi haberi | Çanakkale Ticaret Borsası
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Çanakkale habere göre Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,30 liradan satıldı.
Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,30
|HTS
|İnek sütü
|Litre
|7,34
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|8,85
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|5,99
|MTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|45,21
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|54,00
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|67,16
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi
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