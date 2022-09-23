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Çanakkale ekonomi haberi | Çanakkale Ticaret Borsası

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Çanakkale ekonomi haberi | Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale habere göre Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,30 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg6,30HTS
İnek sütüLitre7,34MTS
Koyun sütüLitre8,85MTS
Keçi sütüLitre5,99MTS
Zeytinyağı (ham)Kg45,21MTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg54,00MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg67,16MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Haberler

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