Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale ekonomi haberi... Çanakkale Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Çanakkale ekonomi haberi... Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale haberler: Çanakkale Ticaret Borsası'nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 12 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Ayçiçeği (yağlık)Kg???????12,00HTS
Zeytinyağı (ham)Kg39,80MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title