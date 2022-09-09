Çanakkale ekonomi haberi... Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Ayçiçeği (yağlık) Kg ???????12,00 HTS Zeytinyağı (ham) Kg 39,80 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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