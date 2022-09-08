Çanakkale ekonomi haberi | Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 18,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Pirinç (luna) Kg 18,50 HTS Pirinç (baldo) Kg 23,50 HTS Yulaf Kg 8,00 MTS Buğday (kırmızı) Kg 6,55 MTS Zeytinyağı (ham) Kg 39,45 MTS Zeytinyağı (yemeklik) Kg 47,63 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 55,86 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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