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Çanakkale ekonomi haberi | Çanakkale Ticaret Borsası

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Çanakkale ekonomi haberi | Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale haberi... Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 18,50 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 18,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Pirinç (luna)Kg18,50HTS
Pirinç (baldo)Kg23,50HTS
YulafKg8,00MTS
Buğday (kırmızı)Kg6,55MTS
Zeytinyağı (ham)Kg39,45MTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg47,63MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg55,86MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

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