Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale ekonomi haberi | Çanakkale Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Çanakkale ekonomi haberi | Çanakkale Ticaret Borsası

Edinilen Çanakkale haberine göre Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,10 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg6,10HTS
Buğday (yemlik)Kg6,31HTS
Zeytinyağı (ham)Kg34,94MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg47,72MTS
SamanKg1,72MTS
İnek sütüLitre7,40MTS
Koyun sütüLitre10,00MTS
Keçi sütüLitre8,00MTS
ŞeftaliKg6,65MTS
YoncaKg4,00MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title