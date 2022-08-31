Çanakkale ekonomi haberi | Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Arpa (yemlik) Kg 6,10 HTS Buğday (yemlik) Kg 6,31 HTS Zeytinyağı (ham) Kg 34,94 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 47,72 MTS Saman Kg 1,72 MTS İnek sütü Litre 7,40 MTS Koyun sütü Litre 10,00 MTS Keçi sütü Litre 8,00 MTS Şeftali Kg 6,65 MTS Yonca Kg 4,00 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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