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Çanakkale ekonomi haberi... Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale ekonomi haberi... Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale haberleri... Çanakkale Ticaret Borsasında cumhuriyet buğdayın kilogramı ortalama 8,70 liradan satıldı.

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Çanakkale Ticaret Borsasında cumhuriyet buğdayın kilogramı ortalama 8,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Buğday (cumhuriyet)Kg8,70HTS
SamanKg1,00HTS
Zeytinyağı (ham)Kg44,67HTS
Zeytinyağı (sızma)Kg55,65HTS
Buğday (yemlik)Kg6,86MTS
İnek sütüLitre7,41MTS
Koyun sütüLitre10,00MTS
Keçi sütüLitre8,00MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Burak Akay - Ekonomi

Cumhuriyet Çanakkale Ekonomi Haberler

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