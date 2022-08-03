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Çanakkale ekonomi haberi... Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale ekonomi haberi... Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale gelişmesine göre Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,32 liradan satıldı.

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Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg6,32HTS
Buğday (yemlik)Kg6,90HTS
Buğday (cumhuriyet)Kg9,00HTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg45,22MTS
BaklaKg9,00MTS
KayısıKg11,50MTS
KirazKg12,50MTS
VişneKg11,50MTS
ErikKg11,00MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Burak Akay - Ekonomi

Cumhuriyet Çanakkale Ekonomi Haberler

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