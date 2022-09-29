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Çanakkale ekonomi: Çanakkale Ticaret Borsası

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Çanakkale ekonomi: Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale bölgesinden gelen habere göre Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,72 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,72 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg5,72MTS
Buğday (yemlik kırmızı)Kg6,00MTS
Biber (kırmızı)Kg8,00MTS
Zeytinyağı (ham)Kg38,00MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg63,62MTS
Ayçiçeği (yağlık)Kg13,38MTS
İnek sütüLitre7,35MTS
Koyun sütüLitre9,99MTS
Keçi sütüLitre7,99MTS
ŞeftaliKg4,11MTS
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Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

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