Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale ekonomi: Çanakkale Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Çanakkale ekonomi: Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale habere göre Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,93 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,93 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg5,93HTS
Buğday (kırmızı)Kg4,47HTS
YumurtaAdet1,88MTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg50,00MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg64,55MTS
İnek sütüLitre7,33MTS
Koyun sütüLitre9,90MTS
Keçi sütüLitre7,90MTS
Kuzugöbeği mantarıKg106,08MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title