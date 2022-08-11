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Çanakkale ekonomi: Çanakkale Ticaret Borsası

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Çanakkale ekonomi: Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale ekonomi haberi | Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik buğdayın kilogramı ortalama 7,11 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik buğdayın kilogramı ortalama 7,11 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Buğday (yemlik)Kg7,11HTS
BarbunyaKg39,00HTS
YumurtaAdet1,80HTS
Zeytin (yeşil)Kg40,00HTS
Pul biberKg50,00HTS
KekikKg45,00HTS
Kuru naneKg75,00HTS
Kuzu göbeği mantarıKg65,69MTS
Süzme balKg32,51MTS
KanolaKg???????12,22MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Haberler

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