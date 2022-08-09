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Çanakkale ekonomi: Çanakkale Ticaret Borsası

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Çanakkale ekonomi: Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale habere göre Çanakkale Ticaret Borsasında Luna pirincin kilogramı ortalama 17,79 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında Luna pirincin kilogramı ortalama 17,79 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Pirinç (Luna)Kg17,79HTS
Pirinç (Osmancık)Kg23,27HTS
Pirinç (Baldo)Kg22,91HTS
Buğday (Cumhuriyet)Kg6,97HTS
Arpa (yemlik)Kg0,70MTS
İnek sütüLitre7,43MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Burak Akay - Ekonomi

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