Çanakkale'deki Yangına Müdahale Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri müdahale ediyor. Bakanlık, hava filoları ve kara araçlarıyla yangına karşı mücadelenin sürdüğünü duyurdu.

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına, Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Çanakkale'de yükselen alevlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımız, Yeşil Vatan için aralıksız görev başında." ifadeleri kullandı.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'daki ayrılığı duyurdu

Yüksel Yıldırım, Galatasaray'daki ayrılığı duyurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turistleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı! Dere yatağında can pazarı

Turist minibüsü uçuruma yuvarlandı! Dere yatağında can pazarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.