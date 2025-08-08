Çanakkale'deki Yangına Müdahale Devam Ediyor
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri müdahale ediyor. Bakanlık, hava filoları ve kara araçlarıyla yangına karşı mücadelenin sürdüğünü duyurdu.
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına, Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Çanakkale'de yükselen alevlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımız, Yeşil Vatan için aralıksız görev başında." ifadeleri kullandı.
Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi