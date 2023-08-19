Çanakkale'deki Barajlara Yüz Binlerce Pullu Sazan Yavrusu Salındı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki barajlara Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında yüz binlerce pullu sazan yavrusu salındı. Umurbey Baraj Gölü, Bayramdere Baraj Gölü, Beybaş Göleti ve Balcılar Göleti'ne toplamda 484 bin balık yavrusu bırakıldı. Etkinliğe İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ve diğer yetkililer katıldı.