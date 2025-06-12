Çanakkale'de Tarımsal Sulama Projesi Devam Ediyor

Çanakkale'de Tarımsal Sulama Projesi Devam Ediyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ, Çanakkale'deki 96 bin dekarlık tarım arazisinin modern sulama sistemi ile sulanması için çalışmalarını sürdürüyor. Proje tamamlandığında bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesi ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Çanakkale'deki yatırımları sürüyor.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Çanakkale ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Akif Balta, Çanakkale'de 96 bin dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak Çanakkale-Biga Taşoluk Sulaması inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Projenin tamamlanmasıyla Çanakkale'nin tarımsal faaliyetlerine büyük katkı sunulacağını dile getiren Balta, şunları kaydetti:

"Kentte bulunan 96 bin dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacak olup, iş kapsamında 66 bin dekarlık alan sulamaya açılmıştır. Bölgede yapılacak sulu tarım ile 2025 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 816 Milyon 510 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Projenin tamamlanması ile birlikte bölgede ürün çeşitliliği artacak ve tarıma dayalı sanayi gelişerek bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlanacaktır. Toplam 27 bin 717 metre ana boru hattı ve toplam 215 bin 661 metre yedek boru hattı yapılacaktır. Ana boru hattında 21 bin 419 metre CTP boru imalatı tamamlanmıştır. Yedek boru hatlarında ise 23 bin 477 metre CTP ve 152 bin 474 metre HDPE olmak üzere toplam 175 bin 951 metre boru imalatı tamamlanmıştır. Kalan boruların döşenip sanat yapılarının tamamlanması ile birlikte 2025 yılı içerisinde 30 bin dekarlık arazinin de sulamaya açılması planlanmaktadır."

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi
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